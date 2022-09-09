Оператор Запорожской АЭС допускает остановку единственного работающего реактора станции Фото: Олег АДАМОВИЧ

Оператор Запорожской атомной электростанции рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора станции, так как больше не уверенв восстановлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора», – сказано в заявлении главы агентства на сайте МАГАТЭ.

Учитывая частые обстрелы Энергодара, восстановление надежного внешнего электроснабжения станции сейчас маловероятно, отметил он.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ подтвердил многократное нарушение целостности Запорожской АЭС.

Сайт KP.RU о том, что сейчас происходит на Запорожской АЭС: Стоит отметить, что у МАГАТЭ не было вопросов к эксплуатации Запорожской АЭС Россией.