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Политика9 сентября 2022 14:53

Султан Брунея после смерти Елизаветы II стал самым долгоправящим живым монархом в мире

Хассанал Болкиах находится на своем посту уже почти 55 лет
Александр КИСЛОВ
Хассанал Болкиах руководит Брунеем уже на протяжении почти 55 лет

Хассанал Болкиах руководит Брунеем уже на протяжении почти 55 лет

Фото: REUTERS

Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим живым монархом в мире после смерти королевы Великобритании Елизаветы II — он носит свой титул уже почти 55 лет. Информацию об этом распространило британское издание Daily Mail.

На сегодняшний день султан Брунея правит своим государством 54 года и 340 дней, что на четыре года дольше, чем королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II, она взошла на престол в январе 1972 года.

До своей смерти старейшим правящим монархом в мире была королева Великобритании Елизавета II, в 2022 году она отметила 70-ю годовщину своей коронации.

Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года. В статусе британского монарха Елизавету в самое ближайшее время должен сменить принц Чарльз, который в статусе короля Великобритании будет носить имя Карл II.