Султан Брунея после смерти Елизаветы II стал самым долгоправящим живым монархом в мире

Хассанал Болкиах руководит Брунеем уже на протяжении почти 55 лет Фото: REUTERS

Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим живым монархом в мире после смерти королевы Великобритании Елизаветы II — он носит свой титул уже почти 55 лет. Информацию об этом распространило британское издание Daily Mail.

На сегодняшний день султан Брунея правит своим государством 54 года и 340 дней, что на четыре года дольше, чем королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II, она взошла на престол в январе 1972 года.

До своей смерти старейшим правящим монархом в мире была королева Великобритании Елизавета II, в 2022 году она отметила 70-ю годовщину своей коронации.

Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года. В статусе британского монарха Елизавету в самое ближайшее время должен сменить принц Чарльз, который в статусе короля Великобритании будет носить имя Карл II.