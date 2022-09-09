В Белом доме не комментируют возможность контактов Путина и Байдена на саммите G20

В Белом доме дали понять, что пока не знают, возможна ли новая встреча Байдена и Путина Фото: REUTERS

Американский Белый дом наотрез отказался комментировать возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.

"Все эти гипотетические рассуждения. Нам еще долго ждать, пока мы до этого дойдем", - сообщила на регулярном брифинге для журналистов, транслировавшегося в эфире CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Такое заявление она сделала после того, как ее попросили дать комментарий по поводу возможных переговоров Путина и Байдена на предстоящем совещании "двадцатки".

Ранее в Кремле сообщили о том, что пока решение о том, в каком именно формате Владимир Путин будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", не принято, это будет сделано позднее. Для российского руководства важно понять, какой формат участия в данном представительном международном форуме изберут для себя другие мировые лидеры.

Сейчас рассматривается и прорабатывается как вариант личного участия Путина в саммите G20, так и возможность того, что российский президент поучаствует в этом мероприятии по видеосвязи.