В новый санкционный список Зеленского вошли 606 российских политических деятелей

Зеленский выпустил новый санкционный список Фото: REUTERS

9 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новый санкционный список, в который вошли 606 российских политических деятелей. Сведения об этом размещены на сайте офиса украинского лидера. 7 сентября президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о включении в санкционный список 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы.

Во многом новый санкционный список дублирует тот, что был принят еще в период правления предыдущего президента Петра Порошенко. К упомянутым в нем лицам и так действовали ограничения. Киев никак не пояснил, по какой причине санкции были введены повторно.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Президента РФ Владимира Путина. 9 июня 2022 года Украина ввела бессрочные санкции против президента России.