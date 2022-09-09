Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригорода Балаклеи под Харьковом

В ходе боевых действий на территории Харьковской области ВСУ несколько дней несет тяжелые потери Фото: REUTERS

Военнослужащие РФ, ЛНР и ДНР активно пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Информацию об этом распространил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. При этом украинские боевики подтянули все резервы в регионе, они несут колоссальные тысячные потери и бросают людей на убой», — сообщил Ганчев в эфире федерального телеканала «Россия 24».

По его словам, в ходе предпринятой попытки наступления в Харьковской области Вооруженные силы Украины ежедневно "несут колоссальные потери".

Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили о переброске военнослужащих и военной техники на "харьковское направление". В российском военном ведомстве сообщили, что в Харьковскую область будут переброшены танки, БТРы, военные грузовики, гаубици, а также другие виды техники.