Белый дом пообещал помочь Европе нарастить запасы газа к зиме Фото: REUTERS

Соединенные Штаты помогут Европе нарастить запасы газа к зиме, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников природного газа для Европы, помочь сократить спрос Европы на российские энергоносители посредством увеличения эффективности и использования чистой энергетики», – сказала она.

Как отметила представитель американской администрации, в этом направлении предстоит сделать еще много работы.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на поставки российского газа. Зависимость Европы от импорта энергоносителей из России «прискорбное» явление, считают в ЕК.

Евросоюз поставил перед странами-участниками цель полностью отказаться от закупки газа из России к 2027 году.