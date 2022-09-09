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Экономика9 сентября 2022 16:30

Белый дом пообещал помочь Европе нарастить запасы газа к зиме

США помогут Европе сократить спрос на российские энергоносители, заявили в Вашингтоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом пообещал помочь Европе нарастить запасы газа к зиме

Белый дом пообещал помочь Европе нарастить запасы газа к зиме

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты помогут Европе нарастить запасы газа к зиме, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников природного газа для Европы, помочь сократить спрос Европы на российские энергоносители посредством увеличения эффективности и использования чистой энергетики», – сказала она.

Как отметила представитель американской администрации, в этом направлении предстоит сделать еще много работы.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на поставки российского газа. Зависимость Европы от импорта энергоносителей из России «прискорбное» явление, считают в ЕК.

Евросоюз поставил перед странами-участниками цель полностью отказаться от закупки газа из России к 2027 году.