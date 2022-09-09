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В мире9 сентября 2022 16:58

Сербский президент Вучич заявил, что страна не будет признавать Косово

По словам лидера Сербии, никаких подобных переговоров Белград вести не намерен
Александр КИСЛОВ
Александр Вучич четко дал понять Западу, что Сербия на намерена признавать независимость Косово

Александр Вучич четко дал понять Западу, что Сербия на намерена признавать независимость Косово

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет признавать независимость Косово.

Соответствующее заявление, как пишет издание "Вечерне новости", сербский лидер сделал на встрече с представителями ЕС, ФРГ и Франции.

"Никакого признания Косово не будет", - отметил Вучич в ходе беседы с европейскими политиками.

Ранее Вучич сообщил, что в июне 2022 года Евросоюз впервые публично и жестко потребовал от Сербии признать Косово. По его словам, это является одним из условий для возможного принятия Белграда в число стран-членов ЕС.

Однако Вучич отметил, что сербский народ вряд ли даже в отдаленной перспективе согласится на подобное решение. Он подчеркнул, что считает Косово не независимым государством, а частью территории Сербии. При этом Вучич готов к переговорам с Косово по налаживанию отношений (что не предполагает признания независимости Приштины от Белграда).