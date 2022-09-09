Сербский президент Вучич заявил, что страна не будет признавать Косово

Александр Вучич четко дал понять Западу, что Сербия на намерена признавать независимость Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет признавать независимость Косово.

Соответствующее заявление, как пишет издание "Вечерне новости", сербский лидер сделал на встрече с представителями ЕС, ФРГ и Франции.

"Никакого признания Косово не будет", - отметил Вучич в ходе беседы с европейскими политиками.

Ранее Вучич сообщил, что в июне 2022 года Евросоюз впервые публично и жестко потребовал от Сербии признать Косово. По его словам, это является одним из условий для возможного принятия Белграда в число стран-членов ЕС.

Однако Вучич отметил, что сербский народ вряд ли даже в отдаленной перспективе согласится на подобное решение. Он подчеркнул, что считает Косово не независимым государством, а частью территории Сербии. При этом Вучич готов к переговорам с Косово по налаживанию отношений (что не предполагает признания независимости Приштины от Белграда).