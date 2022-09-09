Миллионера-беженца из Украины, притворившегося нищим, выселили из бесплатного жилья в Британии

Семья притворялась “крайне бедной” получала от государства субсидии в помощь, жила бесплатно по программе "Дома для Украины"

Жителя Украины Максима Гирика и восемь членов его семьи выселили решением суда из дома отставного Лейтенант-коммандер Королевских ВМС Дадли Малстер из-за обмана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семья притворялась “крайне бедной” получала от государства субсидии в помощь, жила бесплатно по программе "Дома для Украины" в городе Фархэм и помимо этого принимала пожертвования англичан. Но все это было до того, как стало известно о 14 квартирах Гирика в Украине, которые он сдает в аренду киевлянам.

“Хотя отношения между нами и ответчиками начались приятно, они значительно ухудшились. Я бы сказал, что их взгляды сильно отличаются от тех, которые я усвоил во время службы в Королевском флоте, и от тех, по которым мой тесть воспитал мою жену. Отношения между нами и обвиняемыми ухудшились, и мы больше не хотим, чтобы они находились на нашей территории”, — рассказал Малстер.

Как сообщает издание, Дадли Малстер просил семью Гириков съехать, но в ответ получил обвинение в “бессердечности” и отказ выселяться. Британец подал в суд на беженцев, но процесс затянулся на несколько месяцев. Украинцы жили в доме моряка до того, как издание MailOnline опубликовало расследование, после которого выяснилось, что на самом деле Максим Гирик — высокопоставленный украинский полицейский, политик и предприимчивый бизнесмен.

“В течение двух недель мы поняли, что эта семья — не то, что мы ожидали, и стали сомневаться в их честности. Мы приняли трудное решение сказать им, что пора уйти”, - рассказал Дадли изданию.

Согласно сведениям расследования, опубликованного на MailOnline, Гирик сдает 14 объектов недвижимости в Киеве и владеет дорогой иномаркой. Из его профиля в социальных сетях стало известно, что бизнесмен вел довольно богатый образ жизни и не так давно организовал семье “роскошный отдых в Дубае и Абу-Даби”.

Жена “бедного бизнесмена” Ольга Гирик, создавшая в интернете страничку для сбора пожертвований, получила порядка 21 тыс. фунтов стерлингов от неравнодушных англичан, по оценкам Daily Mail.

Как только суд постановил выселить Гириков, а информацию о бизнесе придали огласке, он спешно уехал в другой бесплатный дом на побережье Хест-банк, недалеко от Ланкастера. В доме 4 комнаты, а его стоимость составляет 180 000 фунтов стерлингов, пишет издание.

Дадли Мальстер должен был получить от государства компенсацию в размере 350 фунтов стерлингов, но деньги лейтенанту до сих пор не выплатили, говорится на сайте.

Семья обманутых британцев была крайне разочарована поведением украинце, но быстро отошла и приняла новых беженцев.