Россияне смогут получать визы на посещение только одной страны ЕС Фото: Shutterstock

Страны Евросоюза после приостановки действия упрощенного визового режима с Россией смогут выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство. Об этом говорится в заявлении Еврокомисии.

Напомним, Совет Евросоюза утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Решение вступает в силу с 12 сентября 2022.

К гражданам РФ будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, кроме того, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами 31 августа 2022.