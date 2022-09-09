Король Великобритании Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Сын британского короля Карла III получил титул принца Уэльсского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Великобритании Карл III объявил принца Уильяма принцем Уэльским. Соответствующее заявление монарх сделал в своем специальном обращении к жителям Соединенного Королевства.

Принц Уильям уже изменил свои страницы в соцсетях в соответствии с новым титулом. Так, отметка о том, что он является принцем Уэльсским, появилась в официальном Twitter Уильяма и его супруги, герцогини Кейт Миддлтон - ранее данный аккаунт был обозначен как "Герцог и герцогиня Кембриджские", теперь это "Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская".

Ранее стало известно о том, что старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз решил выбрать себе новое имя Карл III вскоре после того, как его назначили новым монархом Соединенного Королевства. Королева Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года на 97-м году жизни в замке Балморал (Шотландия).