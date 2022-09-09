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В мире9 сентября 2022 17:18

Король Великобритании Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Сам новоиспеченный король носил данный титул на протяжении нескольких десятков лет
Александр КИСЛОВ
Сын британского короля Карла III получил титул принца Уэльсского

Сын британского короля Карла III получил титул принца Уэльсского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Великобритании Карл III объявил принца Уильяма принцем Уэльским. Соответствующее заявление монарх сделал в своем специальном обращении к жителям Соединенного Королевства.

Принц Уильям уже изменил свои страницы в соцсетях в соответствии с новым титулом. Так, отметка о том, что он является принцем Уэльсским, появилась в официальном Twitter Уильяма и его супруги, герцогини Кейт Миддлтон - ранее данный аккаунт был обозначен как "Герцог и герцогиня Кембриджские", теперь это "Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская".

Ранее стало известно о том, что старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз решил выбрать себе новое имя Карл III вскоре после того, как его назначили новым монархом Соединенного Королевства. Королева Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года на 97-м году жизни в замке Балморал (Шотландия).