Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по больнице им. Калинина

В результате удара украинских боевиков на территории донецкой больницы начался пожар Фото: из соцсетей

Украинские войска вечером 9 сентября обстреляли территорию больницы имени Калинина в Донецке. Информацию об этом распространил в соцсетях мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате удара ВСУ загорелась кровля больницы и на территории медучреждения произошел пожар.

Официальных данных о погибших и пострадавших в результате данного обстрела больницы украинскими боевиками пока не поступало.

Ранее стало известно о том, что украинские военные 9 сентября также обстреляли район шахты Абакумова. В результате, по информации мэра Донецка Кулемзина, погибли два мирных жителя города. Кроме того, 9 сентября ВСУ также наносили удары и по центру Донецка, огонь велся из американских гаубиц M777, которые были поставлены Киеву.