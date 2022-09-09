Эксперт Митрахович предупредил россиян об опасности вложений в юань Фото: Артем КИЛЬКИН

Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, имеют свои риски.

По мнению специалиста, прежде всего опасность кроется в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Об этом пишет Газета.Ru.

- Есть сложности с проведением транзакций, не до конца отработаны механизмы. Конечно, со временем эта проблема исчезнет. Но пока что, если вы вложили деньги в юань, то можете не суметь или не успеть их вывести, - считает Митрахович.

Кроме того, еще одним фактором риска является сильная зарегулированнось китайской валюты. Третьей опасностью инвестиций в юань аналитик назвал его неполную самостоятельность и привязку к другим мировым валютам.

Ранее ФАН писал, что первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил журналистам, что в ближайшее время юань может стать самой популярной валютой на Мосбирже. Он также отметил, что на "Форексе»" юань уже давно используется гораздо чаще евро.

Накануне RT сообщал, что помощник российского президента Максим Орешкин, комментируя предложение Минфина создавать резервы в золоте и юанях, заявил, что ставшие "токсичными" на фоне санкций доллар и евро необходимо менять на рубль, а не на другие валюты. Орешкин также напомнил, что Китай является страной с дефицитом бюджета в размере 5% ВВП в текущем году.