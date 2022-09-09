Замглавы ФНЭБ Гривач допустил, что ЕС может пойти на смягчение антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что страны Европейского союза могут может пойти на смягчение введенных против российской стороны санкций. Специалист также указал на то, что энергокризис в Европе уже приближается к своему пику.

Он объяснил, что такое развитие событий возможно при желании государств снять социальную напряженность. Об этом пишет Lenta.ru.

- Такой сценарий возможен, но все же маловероятен без серьезных политических подвижек либо внутри ЕС, либо вокруг Украины, - заявил замглавы ФНЭБ.

Ранее ФАН писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, против кого на самом деле работают антироссийские санкции. По ее мнению, в результате они касаются граждан стран Европейского союза и Великобритании.

Тем временем, RT отмечает, что первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что инициированная Штатами в начале спецоперации на Украине антироссийская коалиция начинает распадаться. Он также обратил внимание на то, что сейчас многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы.