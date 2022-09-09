Стоматолог Маруфиди предупредила россиян о рисках появления кариеса из-за стресса Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди рассказала россиянам о неочевидных причинах проблем со здоровьем зубов.

По ее словам, кариес может появиться не только из-за плохой гигиены рта, но также из-за стресса и неправильного режима сна. Об этом пишет Lenta.ru.

Причин для появления проблем с зубами много, отметила врач. Стоматолог уточнила, что кариес обычно развивается из-за некачественной или недостаточной гигиены рта, дефектов пломб или коронок, из-за чрезмерного употребления сладкого и из-за проблем с желудком.

Маруфиди пояснила, что во время сна иммунная система вырабатывает антитела и цитокины, которые помогают бороться с воспалениями и инфекциями. А при недосыпе организм не успевает вырабатывать их в достаточном количестве.

- Если говорить о слюне, то ее способность защищать эмаль зубов от налета снижается, если ее вязкость повышена, либо организм выделяет ее в недостаточном количестве, - отметила врач.

Ранее ФАН писал, что лучшим способом сохранить зубы здоровыми являются профилактика и дорогое лечение. Как отметила врач-стоматолог Наталия Кадькалова, именно профилактика позволяет наиболее эффективно позаботиться о зубах. Однако если придется их лечить, то экономить будет неправильно.

Тем временем Life.ru сообщает, что регулярное употребление газировки способно привести к большим проблемам с зубами. В беседе с изданием врач-стоматолог Натэла Ломакина объяснила, что такие напитки содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов.