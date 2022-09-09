Гастроэнтеролог рассказала о неожиданной пользе мармелада Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала россиянам о неожиданной пользе мармелада.

Все дело в том, что ингредиенты, присутствующие в мармеладе, способны поддержать здоровье, отмечает врач.

- Мармелад на агар-агаре (вещество, которое добывают из морских водорослей) полезен людям, страдающим запорами. При попадании в кишечник растительное соединение разбухает и начинает усиливать перистальтику – сокращения гладкой мускулатуры органа. Тем самым агар-агар помогает стимулировать пищеварение и нормализовать стул, - рассказа доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Однако на этом плюсы от употребления мармелада не заканчиваются. Яковлева уточняет, что мармелад способен укрепить кости и суставы.

- «В качестве альтернативы пектинам и агар-агару при производстве мармелада используют желатин ... который получают в результате длительного вываривания хрящей, сухожилий и костей животных ... В состав желатина входит большое количество белка и аминокислот, полезных для костей и соединительных тканей организма, в том числе при артрозах и артритах, - уточнила гастроэнтеролог.

Ранее RT писал, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при похудении необязательно отказываться от сладкого - торты и пирожные можно заменить печёными яблоками, сорбетами, желе, пастилой или мармеладом. Также она посоветовала употреблять низкокалорийные десерты и те, которые помогут избавиться от токсинов.