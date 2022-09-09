В ВСУ признали невозможность получения американских истребителей

Американские истребители не будут поставлять Вооруженным силам Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат публично признал невозможность получения Киевом от США истребителей F-15 и F-16.

"Украина оказалась в патовой ситуации, когда американские истребители нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", - рассказал Игнат в интервью украинскому информагентству "РБК-Украина".

По словам Игната, к получению истребителей из США в настоящее время ВСУ попросту не готовы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в любом случае продолжат оказывать военно-политическую и финансовую помощь Украине. По его мнению, это является "долгом" Соединенных Штатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что Североатлантический альянс также готов полноценно помогать Украине - в частности, на базах НАТО могут начать тренировать бойцов ВСУ. Однако, по его словам, участвовать в боевых действиях войска НАТО не будут, так как альянс не хочет прямого военного столкновения с Россией.