Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 сентября 2022 19:15

В ВСУ признали невозможность получения американских истребителей

Воздушные силы Украины не смогут получить новые военные самолеты из США
Александр КИСЛОВ
Американские истребители не будут поставлять Вооруженным силам Украины

Американские истребители не будут поставлять Вооруженным силам Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат публично признал невозможность получения Киевом от США истребителей F-15 и F-16.

"Украина оказалась в патовой ситуации, когда американские истребители нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", - рассказал Игнат в интервью украинскому информагентству "РБК-Украина".

По словам Игната, к получению истребителей из США в настоящее время ВСУ попросту не готовы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в любом случае продолжат оказывать военно-политическую и финансовую помощь Украине. По его мнению, это является "долгом" Соединенных Штатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что Североатлантический альянс также готов полноценно помогать Украине - в частности, на базах НАТО могут начать тренировать бойцов ВСУ. Однако, по его словам, участвовать в боевых действиях войска НАТО не будут, так как альянс не хочет прямого военного столкновения с Россией.