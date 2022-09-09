Стало известно, чем артрит отличается от артроза Фото: Shutterstock

Директор Института лимфологии СО РАН Максим Королев объяснил россиянам различия артрита и артроза.

По словам ревматолога, прежде всего важно понимать, что данные заболевания имеют разные причины возникновения, поэтому отличить их можно по симптомам. В частности, при артрите суставы болят утром, а при артрозе - вечером. Об этом пишет Газета.Ru.

Также Королев рассказал, что артроз возникает у людей в результате естественного старения хряща, поэтому абсолютно у всех людей к 65 годам есть признаки артроза, в то время как артрит - воспалительное аутоиммунное заболевание.

Ранее Life.ru писал, что молоко, соль и цитрусовые провоцируют артрит и воспаление суставов. Как объяснила старший клинический диетолог Медцентра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дана Элис Ханнес, согласно статистике, 5% мировых жителей страдают от ревматического артрита. При этом на одного болеющего мужчину приходится пять женщин с такой же проблемой.