В Минфине США считают, что потолок цен на нефть не лишит Россию стимула продавать ее

Американский Минфин заявляет о том, что введение "потолка цен" на нефть не лишит мировой рынок "черного золота" из РФ Фото: REUTERS

Возможное введением странами G7 плана по ограничению предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынке. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По словам высокопоставленного американского чиновника, ранее он часто слышал заявления о том, что "Россия не будет продавать нефть" по установленной цене или ниже нее и "просто откажется от экспорта". Однако Адейемо полагает, что подобные предположения не соответствуют действительности.

"То, как будет установлено ограничение цены, является причиной, по которой, как мы думаем, этого не произойдет. С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита", - цитирует ТАСС замглавы Минфина США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что возможное введение Западом "потолка цен" на российскую нефть является "абсурдом" и может ударить лишь по самим инициатором подобного решения.

Кроме того, по мнению зампреда российского правительства, последствием такого решения G7 станет серьезный дисбаланс на мировом нефтяном рынке. Также Новак дал понять, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на "черное золото" из РФ.