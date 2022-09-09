Врач Бутенко рассказала россиянам о неочевидных симптомах цирроза печени Фото: Олег ЗОЛОТО

У цирроза печени есть некоторые неочевидные признаки, в том числе к ним относятся некоторые кожные проявления и так называемые "малые печеночные знаки", рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко.

- При возникновении симптомов, о которых пойдет речь далее, необходимо обратиться к врачу и провести полное обследование состояния печени, - предупредила эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

По словам Бутенко, один из признаков цирроза - симптом "барабанных палочек". Он становится заметен, когда фаланги пальцев рук и стоп утолщаются, приобретая колбовидную форму.

Далее идут "печеночные" ладони - стойкое и яркое покраснение ладоней и стоп, которое является следствием печеночно-клеточной недостаточности. Прежде всего, поражаются возвышения большого пальца и мизинца. Связано это с повышением гормона эстрогена при нарушении работы печени.

Ранее RT писал, что врач-гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала о признаках проблем с печенью. Специалист отметила, что наличие в анализах крови маркеров вирусов гепатита требует скорейшего обращения к врачу, так как длительная инфекция может привести к циррозу и раку печени.

Тем временем, врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова рассказала, что к нарушению работы печени могут привести лекарства, еда, экология и малоподвижный образ жизни. Кроме того, Горяйнова подчеркнула и отрицательное влияние соли на организм, пишут "Известия".