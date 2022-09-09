Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Ее слова приводит ТАСС.

"Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов", - сказала она на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров.

По словам Симсон, министры поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет.

Ранее страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений. Однако Европейский союз принял решение приостановить договор об упрощенном визовом режиме с Москвой.