Диетолог Лебедева рассказала о пользе грибов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Врач-диетолог ярославской клиники "РЖД-Медицина" Мария Лебедева напомнила россиянам о пользе грибов, ведь они не только позволяют разнообразить рацион, но и обогащают организм человека полезными веществами.

По словам специалиста, грибы богаты калием, который так необходим для работы сердца, и витаминами D и группы В. Об этом пишет Lenta.ru.

- Белые грибы содержат витамины В2 и В3, они богаты медью, - отметила Лебедева.

Содержащиеся в грибах пребиотики стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике и укрепление иммунитета, добавила она.

Ранее "Известия" писали о пользе опят, которые считаются самыми распространенными грибами в мире. Как отмечает эксперты, в них содержатся важные вещества, способных влиять на здоровье разных органов и систем организма человека. В частности, они помогают работе сердечно-сосудистой системы и в борьбе с вирусами и бактериями.