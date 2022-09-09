В АТОР назвали Абхазию самым оптимальным направлением для пляжного отдыха в сентябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В АТОР назвали Абхазию самым лучшим направлением для пляжного отдыха в сентябре.

Обзор Ассоциации туроператоров показал, что путевки в Сочи и Абхазию подешевели в сравнении с ценами августа 2022 года. Данные направления стали дешевле на 5,5 и 6,5% соответственно.

Например, в середине сентября поездка в Абхазию на двоих на десять дней, включая перелет, проживание в отеле (2-3 звезды), обойдется в 41,5 тыс.рублей. В Сочи аналогичный вариант чуть дороже – 54 тыс.рублей.

А вот если такие же вводные рассматривать в Турции, то туристу придется выложить не менее 99 тыс.рублей.

За путевку в ОАЭ или Бахрейн на двоих придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей, а вот отдых на Мальдивах, Шри-Ланке или в Таиланде стартует от 200 тысяч рублей, сообщают Новые известия.