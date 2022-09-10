Неизвестные напали на сотрудников Росгвардии в Курской области Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Курской области подтвердили ранение одного человека при нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе администрации региона отметили, что в настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

"Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых. Просим сохранять спокойствие и бдительность", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в Судже неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один человек был ранен.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре 2019 года в Ингушетии 18-летний юноша напал с ножом на наряд полиции. Стражи порядка отделались несерьёзными порезами, молодой человек был задержан. На Александра Кудрявцева напали на улице двое неизвестных, когда он выходил из дома. Мужчина дал отпор и запомнил приметы нападавших.В дальнейшем злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.