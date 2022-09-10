Путин оценил итоги Восточного экономического форума Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами.

"Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", - сказал президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.

Как ранее писал сайт KP.RU, это был не просто Восточный форум. Это был Очень Восточный форум. С 5 по 8 сентября Восточный экономический форум прошел уже в седьмой раз, и Восток здесь был представлен в ассортименте. Предприниматели, чиновники, журналисты. В костюмах, халатах, чалмах. Владивосток притянул «соседей», независимо от расстояний, отношений и уровня развития экономики. Независимо от того, включили ту или иную страну в категорию недружественных или пока нет. От Мьянмы до Японии, от Северной Кореи до Южной Кореи. Корреспондент "Комсомольской правды" Евгений Проскуряков рассказывал, чем ему запомнился Восточный экономический форум и его гости.