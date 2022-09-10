Уролог Садыков предупредил, что анаболические стероиды негативно влияют на мужское здоровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Гусейин Садыков предупредил россиян о негативном влиянии некоторых препаратов на мужское здоровье.

- Особое значение имеет гормонозаместительная терапия. При приеме препаратов тестостерона происходит прекращение выработки сперматозоидов, вплоть до полной азооспермии. При отмене этих средств фертильность восстанавливается через три месяца, - объяснил доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Садыков также добавил, что на оплодотворяющую способность спермы негативно влияют анаболические стероиды, эстрогены, антиандрогенные препараты и некоторые другие.

- Токсическое влияние на качество спермы оказывают еще и противотуберкулезные, снотворные, противоэпилептические, противоопухолевые препараты, антидепрессанты, нейролептики ...они снижают подвижность сперматозоидов. После завершения их приема я не советую планировать беременность как минимум три месяца, - рассказал уролог.

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