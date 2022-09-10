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Здоровье9 сентября 2022 21:20

Уролог Садыков предупредил, что анаболические стероиды негативно влияют на мужское здоровье

Врач также отметил, что токсическое влияние на качество спермы оказывают снотворные
София ГОНЧАРОВА
Уролог Садыков предупредил, что анаболические стероиды негативно влияют на мужское здоровье

Уролог Садыков предупредил, что анаболические стероиды негативно влияют на мужское здоровье

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Гусейин Садыков предупредил россиян о негативном влиянии некоторых препаратов на мужское здоровье.

- Особое значение имеет гормонозаместительная терапия. При приеме препаратов тестостерона происходит прекращение выработки сперматозоидов, вплоть до полной азооспермии. При отмене этих средств фертильность восстанавливается через три месяца, - объяснил доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Садыков также добавил, что на оплодотворяющую способность спермы негативно влияют анаболические стероиды, эстрогены, антиандрогенные препараты и некоторые другие.

- Токсическое влияние на качество спермы оказывают еще и противотуберкулезные, снотворные, противоэпилептические, противоопухолевые препараты, антидепрессанты, нейролептики ...они снижают подвижность сперматозоидов. После завершения их приема я не советую планировать беременность как минимум три месяца, - рассказал уролог.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что проблемы с эрекцией все чаще возникают у представителей молодого поколения. По последним данным, более 20% европейских мужчин в возрасте до 35 лет столкнулись с таким малоприятным явлением, как эректильная дисфункция. Оказалось, что порно может провоцировать импотенцию.