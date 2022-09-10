Спецпомощник Рейгана Бэндоу призвал ЕС не рассчитывать на США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) и экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал Европу стать самостоятельнее в вопросах своей обороны и не полагаться на «американскую халяву».

«В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой», — написал он в статье для The American Conservative (TAC).

Обозреватель также указал на неготовность Евросоюза (ЕС) тратиться на собственную защиту.

«В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой», — заявил он.

Ранее издание The Independent сообщило, что производители оружия из США получили огромные прибыли от кризиса на Украине, но рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на милитаризацию. Как отметил автор публикации Эндрю Банкомб, Соединенные Штаты напрямую консультируют компании, занимающиеся продажей управляемых ракет, систем ПВО, беспилотников и спутников.