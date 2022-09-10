Офтальмолог Киселе предупредила, что сон в линзах способен привести к воспалению роговицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Анастасия Киселе предупредила россиян, что сон в контактных линзах повышает риск развития глазной инфекции в 6-8 раз.

- Спать в контактных линзах небезопасно. Возрастает риск заражения и воспаления роговицы, что в дальнейшем может привести к острому кератиту - воспалительному заболеванию роговицы, которое вызывает резкую боль, слезотечение, светобоязнь, - предупредила эксперт. Об этом пишет Газета.Ru.

Киселе также отметила, что слезная пленка защищает глаза от бактерий и микроорганизмов. Однако контактные линзы достаточно плотно прилегают к роговице, что приводит к снижению защиты роговицы.

Ранее RT писал, что офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз. По ее словам, носить линзы не рекомендуется людям с искривлённой роговицей. При этом она отметила, что линзы также не всегда могут помочь при возрастной дальнозоркости.

Тем временем, "Известия" отмечают, что смог опасен для людей, использующих контактные линзы. Профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова объяснила, что мелкие частицы могут интегрируют структуру контактной линзы, что в результате может привести к повреждению роговицы глаза.