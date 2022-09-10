США пригрозили санкциями компаниям, которые будут закупать российскую нефть по цене выше лимита Фото: Shutterstock

Участники рынка, сознательно закупающие нефть РФ по цене выше лимита и предоставляющие ложные документы, могут подпасть под американские санкции, заявили в Министерстве финансов США.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо. Аналогичную позицию выразило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.

До этого заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет.