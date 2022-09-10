Из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре «Меркурий» в Уфе эвакуировали 56 животных Фото: СОЦСЕТИ

Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре «Меркурий» в Уфе, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что пожар в Уфимском торговом центре «Меркурий» локализован на площади 5,4 тыс. кв.м.

Напомним, первые сообщения о том, что горит «Колхозный рынок», в пожарную часть поступили около 21.36. Прибывшие пожарные обнаружили, что полыхают все помещения на втором этаже торгового центра, а огонь стремительно расползается по всему зданию.

Сгоревший ТЦ «Меркурий» - был единственным крупным магазином в северной части города, рассказывает "КП-Уфа". В корпусах бывшего Колхозного рынка вместили три павильона ТЦ – с продуктами питания, одеждой и развлекательной площадкой с кинотеатром.

Как сообщал журналист KP.RU с места событий, уфимцы забегали в горящий ТЦ, чтобы спасти свои вещи. "Люди вбегают в горящий ТЦ, чтобы спасти свои вещи. Они прямо под огонь прыгают. Крыша ТЦ может обрушиться в любую минуту, но людей это не останавливает, они все равно бегут в здание, чтобы вынести вещи", - отмечал корреспондент.