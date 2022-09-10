"Я к нему привязан": Шольц рассказал о своей 40-летней любви Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц разместил в соцсетях фотографию своего портфеля, купленного им почти 40 лет назад, объяснив, что любит его.

«Скоро будет 40 лет, как мой черный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрел его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. (...) С каждым годом он нравится мне все больше и больше», — написал канцлер на своей странице в Instagram*.

Кроме того, канцлер указал, что окружающих интересовало, что скрыто в данном портфеле. Он признался, что носит в нем свои очки, бумаги и газеты.

Ранее сайт KP.RU писал о намерении канцлера Германии Олафа Шольца продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он не намерен прекращать поддерживать контакт с Путиным ни лично, ни по телефону. Также канцлер рекомендовал всем мировым лидерам поддерживать диалог с Россией.

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