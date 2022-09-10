В первый день сентябрьских выборов зарегистрированы неудачные атаки на российскую IT-инфраструктуру Фото: Анастасия Осипова

Первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Александр Малькевич сообщил, что в первый день сентябрьских выборов сайт Общественной палаты РФ постоянно подвергался DDoS-атакам, также атаки совершались на ЦИК, региональные избиркомы и систему дистанционного электронного голосования.

«Атакам подвергаются ресурсы ЦИК, региональных избиркомов, система ДЭГ, постоянным атакам снова подвергается сайт ОП РФ. Это не неожиданно для нас, мы к этому подготовились; защита достаточно надежная, благодаря нашим противникам, которые на прошлой кампании все обозначили: куда будут бить, какими силами наступать и так далее», — приводятся его слова в Telegram-канале ОП РФ.

Напомним, 9 сентября, в российских регионах начались выборы, которые продлятся по воскресенье, 11 сентября. Как писал сайт KP.RU, в восьми субъектах страны на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн. Такое голосование возможно совершить в Москве, Курской, Калужской, Новгородской и Ярославской областях.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщал, что с начала выборов в Москве за два с половиной часа хакеры совершили более 1500 попыток кибератак на систему онлайн-голосования.