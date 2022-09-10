Пенсионерам назвали самый подходящий момент для увольнения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что российским пенсионерам, желающим уволиться, лучше делать это в последний день месяца, так как выплаты по старости будут быстрее проиндексированы.

По словам Сорокиной, при увольнении в первых числах работодатель зачтет месяц полностью отработанным, а значит пенсия не будет проиндексирована. Самым лучшим моментом для ухода она назвала последний день месяца.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — рассказала она в беседе с "Праймом".

Напомним, в России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. В эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию.