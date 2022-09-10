Экономист Черников заявил, что Евросоюз сильно пострадает из-за засухи и санкций Фото: REUTERS

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве.

По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли, но из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей эта система может нарушиться.

Первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии, констатировал специалист.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.

От жары высыхают реки, водохранилища, озера и пруды. Из-за значительно понизившегося уровня воды в судоходных реках водный транспорт резко сократил объем перевозок. На месте многих рек и водоемов остались пересохший ил и камни.