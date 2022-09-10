В РВИО считают, что Карл III станет последним королем Великобритании Фото: REUTERS

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков выразил мнение, что принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества.

"При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?", - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 8 сентября в своей шотландской резиденции Балморал скончалась Елизавета II. В момент смерти британская корона автоматически перешла ее старшему сыну Чарльзу, принцу Уэльскому, наследнику престола. Предупрежденный врачами, он вместе с супругой Камиллой был у постели умирающей матери. Первое решение, которое должен принять новый монарх – под каким именем будет править Соединенным Королевством.

В субботу, 10 сентября, Карла III официально возведут на британский престол. Никакой "присяги" в начале правления британских монархов нет. Это не похоже на вступление в должность глав государств, таких, как президент США. Зато есть декларация, которую делает новый король. По традиции, сложившейся в XVIII веке, он даст клятву защищать Шотландскую церковь. После того как прозвучат фанфары, Главный герольдмейстер Его величества объявит Карла новым королем