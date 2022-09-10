Espreso: венгерский учебник по географии без Крыма в составе Украины показал позицию Будапешта

Журналист Богдан-Олег Горобчук в статье для Espreso заявил, что содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом. Его слова приводит РИА Новости.

"И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников", — написал он.

Журналист также возмутился тем фактом, что авторы учебника рассказали детям о России, перечислив особенности страны, а не некие негативные факты о восточном соседе Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.