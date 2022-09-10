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В мире10 сентября 2022 3:12

Объем вывезенного из портов Украины зерна почти достиг 2,5 млн тонн

Уточняется, что 39 судов уже достигли пунктов назначения, а 66 судов продолжают следовать по запланированным маршрутам
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Объем вывезенного из портов Украины зерна почти достиг 2,5 млн тонн

Объем вывезенного из портов Украины зерна почти достиг 2,5 млн тонн

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Порядка 2,5 млн тонн зерна было вывезено с начала работы Совместного координационного центра (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна с Украины, пишет агентство Anadolu.

Так, с момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн.

Уточняется, что 39 судов уже достигли пунктов назначения, а 66 судов продолжают следовать по запланированным маршрутам.

Как ранее писал сайт KP.RU, 22 июля, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций подписали соглашение, которое предусматривает вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Кроме того для выполнения этого договора в Стамбуле был создан специальный совместный координационный центр (СКЦ).

Ранее соглашение по вывозу зерна публично поддержали в Организации объединенных наций, назвав его важным шагом на пути к установлению мира на Украине. Однако позднее в ООН выразили озабоченность в связи с низкими темпами реализации "зерновой сделки".