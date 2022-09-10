Объем вывезенного из портов Украины зерна почти достиг 2,5 млн тонн Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Порядка 2,5 млн тонн зерна было вывезено с начала работы Совместного координационного центра (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна с Украины, пишет агентство Anadolu.

Так, с момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн.

Уточняется, что 39 судов уже достигли пунктов назначения, а 66 судов продолжают следовать по запланированным маршрутам.

Как ранее писал сайт KP.RU, 22 июля, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций подписали соглашение, которое предусматривает вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Кроме того для выполнения этого договора в Стамбуле был создан специальный совместный координационный центр (СКЦ).

Ранее соглашение по вывозу зерна публично поддержали в Организации объединенных наций, назвав его важным шагом на пути к установлению мира на Украине. Однако позднее в ООН выразили озабоченность в связи с низкими темпами реализации "зерновой сделки".