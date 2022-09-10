Экономист назвала передовые отрасли для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина заявила, что в российской экономике повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение.

В беседе с "Праймом" специалист также заявила, что поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.

При этом эксперт подчеркнула, что в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохраняться существенные проблемы.

Кстати, вице-премьер Денис Мантуров в беседе с «Комсомольской правдой» заявлял, что мы не хлопаем дверью перед западными автопроизводителями, но предпочтение будем отдавать компаниям из России и дружественных стран В открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме мы побеседовали о судьбе российского автопрома с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство стран Запада (прежде всего, США) активно принуждает свои компании сворачивать бизнес в России и уходить с российского рынка. При этом, по словам представителя Кремля, несмотря на давление, многие западные фирмы принимают решение остаться в РФ, чтобы не терять прибыль.