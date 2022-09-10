Что произошло в ночь на 10 августа Фото: REUTERS

Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По словам Симсон, министры поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Бойцы российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя харьковский город Балаклея ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон, заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

Участники рынка, сознательно закупающие нефть РФ по цене выше лимита и предоставляющие ложные документы, могут подпасть под американские санкции, заявили в Министерстве финансов США.

Лидер запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров уничтожен в Сирии. Информацию об этом распространил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. По словам Егорова, Мухтаров был уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Сайт KP.RU уже сообщал: cпор из-за овчарки, которую спустили с поводка, предположительно стал причиной гибели 49-летней Татьяны Першуткиной в Новой Москве. Это одна из основных версий, которые сейчас разрабатывает следствие. Эксперты разобрали версии убийства женщины из-за собаки без поводка в Новой Москве. По данным KP.RU, следователи задерживали мужа убитой на двое суток, но после допроса отпустили.

Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил, что США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России. По словам представителя Госдепартамента, новые санкции находятся в разработке, и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.

В областной администрации сообщили о том, что в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения пострадал один человек, он ранен. Сейчас нападавших разыскивают.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков выразил мнение, что принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества.

В Центре медицины катастроф Минздрава рассказали, кто и как должен помогать пострадавшим до приезда медиков. В статье 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится о том, что первая помощь оказывается до оказания медицинской помощи. Там же прописано, кто вправе ее оказывать и кто обязан ее оказывать.