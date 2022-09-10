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В мире10 сентября 2022 4:25

В Пентагоне обсудили гипотетическую угрозу для США космического оружия России и Китая

Отмечается, что в мероприятиях принял участие шеф Пентагона Ллойд Остин
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
В Пентагоне обсудили гипотетическую угрозу для США космического оружия России и Китая

В Пентагоне обсудили гипотетическую угрозу для США космического оружия России и Китая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет по оборонной политике при Пентагоне провел секретное совещание, посвященное космическим вооружениям России и Китая. Об этом пишет ТАСС.

В закрытом режиме обсуждалось, "как потенциальное создание Китаем и Россией систем частично-орбитального бомбометания и оружия класса космос - Земля могут повлиять на способность США к сдерживанию, а также на стратегическую стабильность".

Отмечается, что в мероприятиях принял участие шеф Пентагона Ллойд Остин. "Совет представит свои выводы министру обороны на следующих встречах", - сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил о "постоянно развивающихся возможностях России и Китая в космическом пространстве", которые вызывают у него серьезные опасения. По словам американского генерала, "угроза", которую в Штатах наблюдают сегодня, "очень серьёзная".

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон также заявлял, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны. По его словам, это связано с "сомнительными операциями" Москвы и Пекина в космическом пространстве, в том числе проведением полетов собственных спутников в "непосредственной близости" от других.