Церемония объявления Карла III королем Великобритании пройдет 10 сентября в 12:00 по московскому времени Фото: REUTERS

Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет 10 сентября в 12:00 мск, сообщили в Букингемском дворце.

"Король будет объявлен (монархом) на заседании Совета престолонаследия в 10:.00 (12:00 мск) завтра утром в субботу в... Сент-Джеймсском дворце в Лондоне", — говорится в заявлении.

Спустя час об этом сообщат населению с балкона дворца.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 8 сентября в своей шотландской резиденции Балморал скончалась Елизавета II. В момент смерти британская корона автоматически перешла ее старшему сыну Чарльзу, принцу Уэльскому, наследнику престола.Первое решение, которое должен принять новый монарх – под каким именем будет править Соединенным Королевством.

Причину смерти королевы Великобритании Елизаветы II пока официально не озвучили. В сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя монарх мирно скончалась в кругу близких в полдень 8 сентября 2022 года в замке Балморал. Вероятнее всего, августейшая особа просто скончалась от болезней, связанных с её преклонным возрастом.