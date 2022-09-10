The Sun: новый король Великобритании попросил принца Гарри явиться к умирающей королеве без Меган Маркл

Меган Маркл может пропустить прощание со скончавшейся британской королевой Елизаветой II Фото: REUTERS

Принц Чарльз, который стал новым британским королем и сейчас носит имя Карл III, попросил принца Гарри явиться к умиравшей королеве Великобритании Елизавете II в шотландский замок Балморал без своей супруги Меган Маркл. Информацию об этом распространила британская газета The Sun.

Источник издания раскрыл, что во дворе сочли «неправильным и неуместным» визит Меган. «Гарри было указано, что супруга его брата Уильяма Кейт Миддлтон также не поедет, близ королевы должны находиться только самые близкие родственники. Чарльз очень, очень ясно дал понять, что Меган желанной гостьей не будет», — добавил он.

Ранее Карл III выступил со своим первым телеобращением к британской нации. В нем он публично заявил о том, что решил присвоить своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям является основным претендентом на королевский престол в случае смерти Карла III).

Кроме того, новый король Великобритании, обращаясь к подданным, пообещал, что монархия продолжит иметь важный статус для британского общества, ее роль после кончины Елизаветы II ни в коем случае не претерпит никаких изменений.