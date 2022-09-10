В Минфине США пригрозили санкциями за обход потолка цен на российскую нефть

В американском Минфине утверждают, что Вашингтон готов к самым жестким мерам по отношению к тем, кто нарушит ограничения на покупку нефти из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США будет наказывать страны и компании, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо. Его слова приводятся на официальном сайте американского ведомства.

По словам высокопоставленного чиновника, США готовы к введению жестких санкций против государств и коммерческих структур, которые решат обойти поток цен на нефть из РФ. "По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка", — сказал Адейемо.

Ранее власти США сообщили о том, что, по их мнению, Россия продолжит экспорт нефти даже в случае, если страны G7 ("Большой семерки") введут поток цен на "черное золото" из РФ. Поэтому, как отмечают в американском министерстве финансов, глобальный дефицит нефти в случае введения новых антироссийских ограничений не ожидается.

При этом руководство РФ ранее неоднократно заявляло о том, что идея о введении потолка цен на российскую нефть является крайне абсурдной и это решение навредит лишь самим его инициаторам. По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова полностью отказаться поставлять свою нефть тем странам, которые поддержат введение потолка цен.