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Политика10 сентября 2022 7:15

Путин проголосовал онлайн на выборах московских муниципальных депутатов

Президент РФ решил воспользоваться электронным голосованием на выборах-2022
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин поучаствовал в московских муниципальных выборах-2022 в онлайн-формате

Владимир Путин поучаствовал в московских муниципальных выборах-2022 в онлайн-формате

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

В 2022 году Путин решил поучаствовать в московских муниципальных выборах, но на участок он не пошел, а отдал свой голосов в режиме онлайн. Видео процесса голосования российского лидера опубликовано в официальном телеграм-канале Кремля.

Путин публично назвал онлайн-голосование крайне надежным и удобным способов участия избирателей в выборах. Он также предложил воспользоваться им всем, кто хотел бы сделать это.

Ранее Путин также поучаствовал в онлайн-голосовании на парламентских выборах-2021. Тогда он также не пошел на избирательный участок, а принял участие в выборах с помощью системы электронного голосования.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября 2022 года в 82 российских регионах. В 12 регионах РФ избирают губернаторов, в Москве и Петербурге — мундепов.