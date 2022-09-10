Вучич сообщил, что Германия и Франция потребовали от Сербии "решить проблему Косова"

Александр Вучич заявил о давлении западных государств на Сербию из-за "косовского вопроса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ и Франция при активной поддержке США и Турции потребовали от Белграда "решить проблему Косова" в кратчайшие сроки. С соответствующим заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич в специальном обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

"Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения "косовской проблемы" во время войны в Европе", - заявил Вучич.

Ранее Вучич заявил. что Сербия не намерена ни при каких обстоятельствах признавать независимость Косово. Сербский лидер подчеркнул, что подобное решение Белграда не изменится даже в случае, если Евросоюз поставит этот вопрос в качестве условия вступления страны в ЕС.

Точно так же Сербия не намерена вводить антироссийские санкции на фоне конфликта на Украине, несмотря на жесткое давление на Белград со стороны западных государств, уточняет Вучич.