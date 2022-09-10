В Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы ЗВО держат украинскую сторону под постоянным прессингом

Артиллеристы Западного военного округа оказывают непрерывное огневое давление на Вооруженные силы Украины Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уверенно держат украинскую сторону под постоянным и непрерывным прессингом, рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве опубликовали видео работы артиллеристов ЗВО в ходе специальной военной операции и отдельно подчеркнули тот факт, что они каждый день выпускают более 50 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ пояснили, что из-за того, что в темноте огневые позиции противником определяются легче, в ночное время стрельба ведется редко. Уточняется также, что при помощи беспилотников происходит корректировка огня.

Ранее в ведомстве Сергея Шойгу рассказали о масштабной переброске российской военной техники, вооружений и личного состава в Харьковскую область. А советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил о том, что бойцы российского СОБРа, участвующие в военных действиях на Харьковском направлении, совершили настоящий подвиг (они длительное время сдерживали натиск противника, успешно вышли из окружения без потерь личного состава и - более того - сумели нанести ВСУ крайне серьезный урон, ликвидировав сотни боевиков и неонацистов).