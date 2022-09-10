Американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

В РАН сообщили о разрушении американского спутника связи Фото: ru.wikipedia.org

Американский геостанционный спутник связи Galaxy 11 неожиданно частично разрушился прямо на орбите

Его фрагменты несут опасность действующим спутникам, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление Института прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук (РАН).

В настоящее время гражданские оптические средства наблюдают сразу несколько малоразмерных фрагментов аппарата. Возможные последствия столкновения обломков спутника с другими подобными объектами теоретически, по словам специалистов, вполне могут полностью вывести их из строя.

Galaxy 11 – это геостационарный телекоммуникационный спутник, который управляется американской компанией Intelsat. Он служит дублёром для космического аппарата Intelsat 802. Изначально предполагалось, что он сможет проработать на околоземной орбите до 2024 года. Запущен данный американский телекоммуникационный спутник был еще в 1999 году.