Немцы возмущены визитом главы МИД ФРГ Бербок в Киев

Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом 10 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Читатели онлайн-версии немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.

"Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — отметил один из комментаторов под новостью о приезде Бербок в украинскую столицу.

"Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил еще один немец, критикуя поездку министра иностранных дел ФРГ в Киев.

"Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — выразил свое возмущение другой интернет-пользователь.

Анналена Бербок прибыла в Киев утром 10 сентября нынешнего года. Ее визит в украинскую столицу заранее не анонсировался в прессе. Ожидается, что в Киеве высокопоставленная немецкая чиновница проведет ряд "встреч на высшем уровне" (о каким именно встречах и консультациях идет речь, пока не сообщается).

Ранее Бербок приезжала в Киев 10 мая 2022 года. Тогда ее визит приходил на фоне громкого скандала вокруг отказа украинского президента Владимира Зеленского принимать в своей стране президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.