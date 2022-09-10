Путин осмотрел Центр самбо и международный Центр бокса в "Лужниках"

Владимир Путин посетил два крупных спортивных объекта в Москве в День города Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках".

В ходе открытия глава государства и столичный градоначальник не только посмотрели финальную схватку турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и матчи встречи "Сборная России – Сборная мира" в рамках Всемирной боксерской лиги. Путин назвал открывшийся в Москве центр самбо "настоящим дворцом". По словам президента РФ, о подобном спортивном объекте он в своем детстве мог только мечтать.

После осмотра двух открывшихся в столице крупных спортивных объектов Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы. "Мы гордимся Москвой. Любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни", - отметил российский лидер, поздравляя москвичей с праздником.