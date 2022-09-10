Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию

Владимир Путин выступил с важным заявлениям о погибших на Украине российских военных Фото: kremlin.ru

Военнослужащие армии РФ, которые погибли в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию. С соответствующим заявление выступил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного концерта в честь Дня города Москвы в "Зарядье".

Российский президент обратил внимание, что на данном мероприятии присутствуют "военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию".

Ранее Владимир Путин публично заявлял о том, что главной и ключевой целью российской специальной военной операции на Украине является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. По его словам, неонацистский украинский политический режим представлял серьезную угрозу и для самой России.

Путин отметил, что на территории Украины годами формировался настоящий "антироссийский анклав". Задачей российский военных (и союзных сил в целом) является его уничтожение, добавил российский лидер.