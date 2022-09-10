Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о закрытии россиянам въезда в ЕС в туристических целях

Евросоюз по-прежнему будет пускать на свою территорию российских туристов Фото: REUTERS

Посольство Финляндии в Москве, что информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности. Соответствующее заявление диппредставительства публикует информагентство ТАСС.

"Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну", - подчеркивают финские дипломаты.

Ранее в прессе со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон появилась информация о том, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен гражданам РФ лишь по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

Ранее Евросоюз официально решил пока не применять жесткие визовые ограничения по отношению к гражданам РФ и не вводить тотальный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз (на этом настаивала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ряд других политиков из стран Балтии и Восточной Европы).

Вместо этого на уровне ЕС официально решено существенно усложнить процесс получения россиянами шенгенских виз. Кроме того, получение шенгенских виз уже в самое ближайшее время станет стоит для граждан РФ гораздо дороже, чем сейчас. Более того, власти европейских государств получат возможность "в случае угрозы национальной безопасности" пересматривать уже выданные россиянам шенгенские визы и (в случае необходимости) прекращать их действия, высылая граждан РФ на родину.